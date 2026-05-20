Життя У Головних управліннях Національної поліції трьох областей проводяться обшуки

2026-05-20 12:28

У Головних управліннях Національної поліції трьох областей України проводяться обшуки. Про це повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна.

Слідчі дії проводять в обласних управліннях Національної поліції у Тернопільській, Житомирській та Івано-Франківській областях.



"Так, проводяться обшуки у трьох регіонах. Національна поліція сприяє проведенню усіх процесуальних дій", - сказала Гірдвіліс.



Наразі деталей щодо справи, у якій проводять обшуки, немає.



Нагадаємо, 19 травня НАБУ і САП провели обшуки у Верховному суді України за місцем роботи, проживання та в транспорті низки чинних і колишніх суддів. Слідчі дії проводились і щодо колишнього голови установи, справа якого розглядається у ВАКС.