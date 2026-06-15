ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 15 червня: наслідки ворожих ударів та негоди

2026-06-15 16:45

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження
  • Негода знеструмила близько 30 населених пунктів на Київщині
  • Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години – з 18:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує масовані атаки на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури України. Внаслідок російських ракетних і дронових ударів – на ранок є знеструмлені споживачі у Києві, Харківській, Сумській, Одеській та Запорізькій областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні воно на 4% нижче, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 12 червня. Причина – ясна погода у більшості регіонів України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. А також – зниження температури до комфортних показників.

Вчора, 14 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,4% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 7 червня. Причина змін – нижча температура повітря, що зумовлює менше потреб у користуванні кондиціонерами.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені близько 30 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній електропередачі.

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