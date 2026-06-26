ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 26 червня: рівень споживання, наслідки обстрілів та негоди

2026-06-26 12:28

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам.

Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на денний час.

З 18:00 до 22:00 зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських дронових і ракетних атак є нові знеструмлення у Полтавській, Харківській, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів.

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 26 червня воно тримається на тому ж рівні, що й попереднього дня – у четвер.

Вчора, 25 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 24 червня. Причина – спекотна погода на всій території України, що зумовлює використання кондиціонерів споживачами.

Враховуючи погодні умови, сьогодні активне енергоспоживання варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години – з 18:00 до 22:00. Не вмикайте у цей час кілька потужних електроприладів одночасно.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови – залишаються знеструмленими два населені пункти на Полтавщині. Ремонтні бригади обленерго займаються відновленням пошкоджених повітряних ліній електропередачі.