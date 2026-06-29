ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 29 червня: наслідки ворожих ударів та рівень споживання

2026-06-29 12:29

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання

Користування потужними електроприладами варто перенести на денний час

Будь ласка, споживайте електроенергію максимально ощадливо у період з 16:00 до 23:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує здійснювати атаки на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Внаслідок російських дронових ударів – на ранок найскладнішою є ситуація на Сумщині, там найбільша кількість нових знеструмлених споживачів. Також є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській і Полтавській областях. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 29 червня, станом на 09:30, воно було на 7,4%, вищим, ніж у цей же час попередньо робочого дня – у п’ятницю. Причина змін – встановлення спекотної погоди на всій території України, що зумовлює масове використання кондиціонерів споживачами.

Вчора, 28 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 7,4% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 21 червня. Причина – значне підвищення температури повітря в усіх регіонах України.

Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами та МАКСИМАЛЬНО ОЩАДЛИВО споживайте електроенергію у вечірні години – з 16:00 до 23:00. Це – період найбільшого навантаження на енергосистему у період спеки.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).