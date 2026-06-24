ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - рівень споживання та наслідки обстрілів

2026-06-24 13:35

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії знизилось

Негода знеструмила 20 населених пунктів на Сумщині та Кіровоградщині

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих ударів по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури – є знеструмлені споживачі у Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 24 червня, воно на 4,2% нижче, ніж попереднього дня – у вівторок. Причина змін – безхмарна погода на всій території України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 23 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,1% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 22 червня. Причина – суттєве підвищення температури повітря у всіх регіонах України, що зумовлює активне використання кондиціонерів споживачами.

Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. У вечірні години, з 18:00 до 22:00, будь ласка – обмежте користування потужними електроприладами.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через складні погодні умови (гроза, сильні пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 20 населених пунктів на Сумщині та Кіровоградщині. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.