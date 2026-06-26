Життя Андре Тан назвав найбільш популярні та виграшні аксесуари для літнього сезону 2026

2026-06-26 13:33

Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, які аксесуари будуть на піку популярності влітку 2026 року. Модельєр переконаний, що навіть найпростіший образ можна легко освіжити за допомогою правильно підібраних деталей.

За словами дизайнера, цього сезону в моді поєднання романтики, легкості та природної естетики.

Одним із головних трендів літа стали морські мотиви. Прикраси з мушлями, підвіски, сережки та інші аксесуари, натхненні морем, додають образу відчуття відпочинку та безтурботності. Особливо гармонійно вони поєднуються з лляним одягом, легкими сукнями та засмаглою шкірою.

Не менш актуальними залишаються браслети на щиколотках. Андре Тан зазначає, що анклети чудово доповнюють літнє взуття - від сандалів до мінімалістичних кедів. Вони допомагають зробити образ завершеним та більш виразним.

Серед несподіваних мікротрендів дизайнер виділив кільця на пальцях ніг. Такі прикраси особливо ефектно виглядають із взуттям із відкритим носком та додають образу індивідуальності.

Ще один беззаперечний фаворит сезону - перли. Якщо раніше вони асоціювалися переважно з класичним стилем, то сьогодні перлинні прикраси стали частиною повсякденних образів. Кольє, браслети та каблучки з перлами вдало поєднуються навіть із розслабленими casual-луками.

Завершують список трендів сонцезахисні окуляри оверсайз. Великі оправи, прості геометричні форми та легкий вінтажний настрій стали головною модною заявою літа. Такі окуляри не лише захищають від сонця, а й стають центральним акцентом усього образу.

На думку Андре Тана, саме ці аксесуари допоможуть легко оновити гардероб без значних витрат і зробити літні образи максимально актуальними.