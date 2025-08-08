Життя Зафіксовано третій найспекотніший місяць у світі за всю історію спостережень

2025-08-08 13:30

Минулого місяця зафіксовано третій найспекотніший липень у світі за всю історію спостережень. Про це повідомили в Службі зміни клімату Copernicus (C3S) Європейського Союзу, інформує Reuters

Минулого місяця температура була на 1,25°C вищою за середній показник доіндустріального періоду з 1850 по 1900 рік.

Окрім того, у Туреччині встановили новий температурний рекорд у 50,5°C. Міністерство навколишнього середовища повідомило, що 132 метеостанції по всій країні зареєстрували рекордні температури за цей місяць, деякі з яких були до 12°C вищими за середні сезонні показники.

Тоді як метеостанція у норвезькій частині Північного полярного кола зафіксувала температуру вище 30°C протягом 13 днів у липні.

Водночас у Фінляндії три тижні поспіль спостерігалася спека у 30°C.

Тож, попри паузу в серії абсолютних температурних рекордів, вчені продовжують фіксувати прояви глобального потепління - зокрема, екстремальну спеку та катастрофічні повені.

"Через два роки після найспекотнішого липня серія температурних рекордів завершилась - поки що. Але це не означає, що зміна клімату припинилась", - попередив директор C3S Карло Буонтемпо.

За період з серпня 2024 року до липня 2025-го середня глобальна температура перевищила доіндустріальний рівень на 1,53°C - тобто вийшла за межі цілі Паризької кліматичної угоди, яка обмежує потепління до 1,5°C.

За даними C3S, кількість опадів була вищою за середню в більшій частині Центральної Європи, на півночі Франції, у східній частині Великої Британії та на півдні Ірландії, на півдні Скандинавії, у регіонах північно-східної Європи, на півночі Італії та на північному узбережжі Адріатики, у північній Ісландії, на сході Іспанії та на заході РФ.

Метеорологічна служба Британії поінформувала, що води на південь переживають "хвилю спеки у морі". Зокрема температура поверхні була більш типовою для початку серпня в 1980-х і 90-х роках.

Основною причиною зміни клімату залишається викид парникових газів внаслідок спалювання викопного палива.

Разом з тим, 2023 рік був найспекотнішим в історії.

Наразі поріг у 1,5°C не подолано в довгостроковому вимірі, однак дедалі більше вчених вважають, що уникнути його перевищення вже малоймовірно. Вони закликають уряди терміново скорочувати викиди CO₂, щоб пом’якшити наслідки змін клімату.