Детали АНОНС 17-22 марта в Киеве в КВЦ «Парковый» пройдет IV Украинская детская неделя моды

2020-03-02 19:34 297

Более 600 детей-моделей, 25 украинских и зарубежных дизайнеров, детская мода haute couture, вечерняя, повседневная и спортивная одежда, лучшие бутики столицы, мастер-классы и специальные тренинги для детей и подростков — все это IV Junior Fashion Week.

«Модные показы для детей мы проводили уже много лет и поняли, что, к сожалению, широкая публика плохо информирована о том, какие есть в Украине бренды и дизайнеры детской одежды. Поэтому мы решили основать Детскую неделю моды. Наша миссия — рассказать о модельерах, работающих в сегменте детской одежды, соединить производителей и потребителей, повысить интерес и эстетические требования у массового покупателя», - говорит основательница JFW Наталья Коваленко.

Как и Ukrainian Fashion Week для взрослых, Junior Fashion Week проводится дважды в год и уже стала регулярной. 17-22 марта будут представлены коллекции сезона весна-лето-2020. А открытие IV Детской недели моды посвящено XXXII Олимпийским играм, которые пройдут в Японии. Партнером открытия JFW выступят организаторы всеукраинской акции «Забег под каштанами». Родители с детьми смогут познакомиться с последними модными тенденциями спортивной одежды, марками, производящими одежду для спорта, например, коллекции бренда Ирины Блохиной. (К слову, после показов коллекций на JFW большинство моделей одежды можно будет приобрести).

Еще один тренд детской моды — вечерняя одежда. Сегодня принято, чтобы родители ходили на культурные и светские мероприятия вместе с детьми. Поэтому появился спрос на детскую одежду для выходов в свет. И на Junior Fashion Week можно будет увидеть коллекции haute couture, в частности, получившего признание в Париже украинского дизайнера Александра Груши и других брендов.

Также на суд зрителей будет представлена коллекции юных дизайнеров — 10-летней Влады-Вероники Мазурец и 14-летней Маргариты Саенко.

В показах примут участие более 600 детей — это представители модельных агентств, дети известных людей, звезд шоу-бизнеса и телевидения, клиентов брендов. Так, например, на подиум выйдут дети Лилии Ребрик, Геннадия Попенко, Камалии, Алексея Михайличенко, Лики Спиваковской, Михаила Кипермана, Дмитрия Гордона и Алеси Бацман, Снежаны Егоровой, внучка Оксаны Билозир и др. В показах примут участие и взрослые модели: Людмила Харив, Юлия Бурковская, Надежда Матвеева, Марыся Горобец, Дарья Трегубова, Лилия Ребрик, Марта Адамчук, Вера Кекелия, Мила Нитич, Жанна Тихонова. Каждому ребенку в конце мероприятия будут вручены специальные сертификаты от организаторов JFW.

Кроме модных показов организаторы приготовили разнообразную интерактивную Backstage-программу для детей и родителей:

- фотосессии,

- мастер-классы по детскому и подростковому make-up,

- мастер-классы по дефиле,

- тренинги по этикету,

- интенсивы по блогингу FB и Instagram

- и много других сюрпризов.

Не пропустите самое модное событие этой весны! 17-22 марта КВЦ «Парковый» (Парковая дорога, 16а).

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