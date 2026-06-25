ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 25 червня: рівень споживання зростає, є ризик нових відключень

2026-06-25 10:28

В Україні можуть повернутися відключення електроенергії вже у липні–серпні, повідомляють в «Укренерго».

За несприятливого сценарію обмеження можуть тривати до 5 годин на добу.

Така ситуація можлива, якщо періоди сильної спеки співпадуть із новими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру.

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Росія продовжує атакувати об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Внаслідок ворожих ударів – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Херсонській і Запорізькій областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 25 червня, станом на 09:30, воно було на 3,7% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у середу. Причина змін – утримання спекотної погоди на всій території України, що спонукає споживачів до активного використання кондиціонерів.

Вчора, 24 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 23 червня.

Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години – з 18:00 до 22:00. Не вмикайте у цей час кілька потужних електроприладів одночасно.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).