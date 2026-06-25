ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 25 червня: рівень споживання зростає, є ризик нових відключень

2026-06-25 10:28

В Україні можуть повернутися відключення електроенергії вже у липні–серпні, повідомляють в «Укренерго».

За несприятливого сценарію обмеження можуть тривати до 5 годин на добу.

Така ситуація можлива, якщо періоди сильної спеки співпадуть із новими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру.

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання
  • Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час
  • Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Росія продовжує атакувати об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Внаслідок ворожих ударів – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Херсонській і Запорізькій областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 25 червня, станом на 09:30, воно було на 3,7% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у середу. Причина змін – утримання спекотної погоди на всій території України, що спонукає споживачів до активного використання кондиціонерів.

Вчора, 24 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 23 червня.

Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години – з 18:00 до 22:00. Не вмикайте у цей час кілька потужних електроприладів одночасно.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

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