Політика Литва продовжила тимчасовий захист для українців, які втекли від війни до березня 2027 року

2025-09-27 16:45

Литва продовжила дію тимчасового захисту для українців, які втекли від війни, ще на рік - до 4 березня 2027 року. Про це йдеться на сайті уряду Литви.

"Європейський Союз погодився продовжити тимчасовий захист, тому що війна ще не закінчилася. Ми запропонували зробити те ж саме в Литві за допомогою цієї постанови уряду", - заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Рімантас Саджюс.

За даними литовського МВС, щодня реєструються 30-40 нових заяв від українців на отримання тимчасової посвідки на проживання на підставі тимчасового захисту.

Згідно з даними від 9 вересня 2025 року, за тимчасовим захистом мали таку посвідку 47 534 людини (у липні 2024 року їх було близько 44 тисяч, а в листопаді 2023 року - близько 52 тисяч).