Політика Литва продовжила тимчасовий захист для українців, які втекли від війни до березня 2027 року

2025-09-27 16:45

Литва продовжила дію тимчасового захисту для українців, які втекли від війни, ще на рік - до 4 березня 2027 року. Про це йдеться на сайті уряду Литви.

"Європейський Союз погодився продовжити тимчасовий захист, тому що війна ще не закінчилася. Ми запропонували зробити те ж саме в Литві за допомогою цієї постанови уряду", - заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Рімантас Саджюс.

За даними литовського МВС, щодня реєструються 30-40 нових заяв від українців на отримання тимчасової посвідки на проживання на підставі тимчасового захисту.

Згідно з даними від 9 вересня 2025 року, за тимчасовим захистом мали таку посвідку 47 534 людини (у липні 2024 року їх було близько 44 тисяч, а в листопаді 2023 року - близько 52 тисяч).

subscriber subscriber

Еще по теме

Лише 11% українців відверто зізналися, що хотіли б назавжди виїхати за кордон

2025-09-24 16:47

В країнах Євросоюзу зросла загальна кількість українців, які мають тимчасовий захист

2025-09-13 16:45

Представник Усика розкрив деталі травми боксера, яка стала причиною перенесення обов’язкового захисту

2025-09-11 14:37

WBO оголосила вердикт щодо титулу вітчизняного боксера Олександра Усика

2025-09-09 14:45

Еще новости в разделе "Політика"

Литва продовжила тимчасовий захист для українців, які втекли від війни до березня 2027 року

2025-09-27 16:45

Президент США Дональд Трамп заявив про саботаж своєї участі у Генеральній асамблеї ООН

2025-09-27 10:31

Урсула фон дер Ляєн вперше офіційно підтвердила можливість збиття російських літаків

2025-09-27 08:28

Туреччина направила до Литви сучасний літак далекого радіолокаційного виявлення AWACS

2025-09-26 10:27
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Литва продовжила тимчасовий захист для українців, які втекли від війни до березня 2027 року 2025-09-27 16:45
Президент США Дональд Трамп заявив про саботаж своєї участі у Генеральній асамблеї ООН 2025-09-27 10:31
Урсула фон дер Ляєн вперше офіційно підтвердила можливість збиття російських літаків 2025-09-27 08:28
Туреччина направила до Литви сучасний літак далекого радіолокаційного виявлення AWACS 2025-09-26 10:27