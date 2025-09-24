Політика Лише 11% українців відверто зізналися, що хотіли б назавжди виїхати за кордон

2025-09-24 16:47

Як показали результати соціологічного дослідження Rating Group, лише 11% українців хотіли б поїхати за кордон на постійне місце проживання, тоді як 88% не хотіли б цього.

Перед повномасштабним вторгненням росії у 2020 році виїхати на постійно за кордон хотіло 27% українців.

На заході України за кордон хоче виїхати найбільше - 13% опитаних, найменше на сході - 8%. Бідні хочуть виїжджати найчастіше (20%), але при цьому малозабезпечені найрідше (7%).

Серед молоді (18-25 років) виїхати хоче майже кожен п’ятий (19%), тоді як серед старших 51 року - лише кожен двадцятий (5%).

Бажання виїхати не залежить від типу поселення і майже не залежить від наявності родичів за кордоном, хоча ті, у кого такі родичі є, хочуть виїхати трохи частіше (14% проти 10% у тих, у кого родичів там нема).

В ході дослідження, проведеного 20-22 липня, було опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх підконтрольних Україні регіонах. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.