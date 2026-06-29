Економіка Через зростання напруженості між США та Іраном ціни на нафту знову зросли

2026-06-29 14:35

На тлі ескалації напруженості між США та Іраном і уповільнення постачання енергоносіїв через Ормузьку протоку ціни на нафту помірно зросли після низки взаємних ударів. Про це повідомило Reuters в понеділок, 29 червня.

Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 58 центів (0,8%) – до $72,57 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate зросла на 88 центів (1,3%) – до $70,11 за барель.

Минулого тижня Brent знизилася на 10,6%, зафіксувавши третє тижневе падіння, після того як постачання через протоку зросли до найвищого рівня з моменту початку війни США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого.

"Однак трафік відтоді сповільнився після нових атак на судна в протоці з четверга, включно з нафтовим танкером, пов'язаним із Катаром, що спричинило удари з боку США та Ірану в межах найгіршої ескалації з моменту підписання тимчасової мирної угоди", – йдеться в повідомленні.

Напередодні портал Axios з посиланням на високопосадового американського чиновника повідомив, що США та Іран досягли домовленості про тимчасове припинення взаємних атак на тлі загострення ситуації в районі Ормузької протоки, а також про проведення подальших переговорів у Катарі.

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