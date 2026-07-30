Політика Рівень підтримки серед американців активних дій США в Ірані знизився до рекордних показників

2026-07-30 14:37

Рівень підтримки серед американців військових дій США в Ірані знизився, і майже 70% респондентів вважають, що президент Дональд Трамп "не чітко пояснив" свої цілі. Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos.

Лише кожен третій американець підтримує війну США в Ірані, що стало найнижчим показником в опитуваннях з початку конфлікту.

Так, 69% американців - у тому числі четверо з десяти республіканців - вважають, що Трамп "не чітко пояснив" цілі військового втручання США в Ірані.

А рівень схвалення конфлікту залишається нижче 40% з моменту, коли США та Ізраїль розпочали удари 28 лютого.

Це опитування проводили з 24 по 26 липня онлайн по всій країні, у ньому взяли участь 1246 дорослих жителів США, а похибка становить 3 процентні пункти.