Політика Рівень підтримки серед американців активних дій США в Ірані знизився до рекордних показників

2026-07-30 14:37

Рівень підтримки серед американців військових дій США в Ірані знизився, і майже 70% респондентів вважають, що президент Дональд Трамп "не чітко пояснив" свої цілі. Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos.

Лише кожен третій американець підтримує війну США в Ірані, що стало найнижчим показником в опитуваннях з початку конфлікту.

Так, 69% американців - у тому числі четверо з десяти республіканців - вважають, що Трамп "не чітко пояснив" цілі військового втручання США в Ірані.

А рівень схвалення конфлікту залишається нижче 40% з моменту, коли США та Ізраїль розпочали удари 28 лютого.

Це опитування проводили з 24 по 26 липня онлайн по всій країні, у ньому взяли участь 1246 дорослих жителів США, а похибка становить 3 процентні пункти.

subscriber subscriber

Еще по теме

США та Саудівська Аравія уклали історичну ядерну угоду

2026-07-27 11:27

Стали відомі втрати Сполучених Штатів у військовому конфлікті з Іраном

2026-07-24 12:30

Дональд Трамп жорстко відреагував на загибель військових США під час ударів Ірану по Йорданії

2026-07-21 12:33

Китай запровадив суворі експортні обмеження проти найбільших американських компаній

2026-07-01 11:29

Еще новости в разделе "Політика"

Рівень підтримки серед американців активних дій США в Ірані знизився до рекордних показників

2026-07-30 14:37

фото Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні може реанімувати мирні переговори - Financial Times

2026-07-29 08:27

Трамп кардинально змінив ставлення до Володимира Зеленського, вже вважає його переможцем

2026-07-28 14:35

Через точні українські удари режим на росії помітно похитнувся - Le Monde

2026-07-28 08:26
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Рівень підтримки серед американців активних дій США в Ірані знизився до рекордних показників 2026-07-30 14:37
фото Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні може реанімувати мирні переговори - Financial Times 2026-07-29 08:27
Трамп кардинально змінив ставлення до Володимира Зеленського, вже вважає його переможцем 2026-07-28 14:35
Через точні українські удари режим на росії помітно похитнувся - Le Monde 2026-07-28 08:26