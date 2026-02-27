Життя фото Що покаже Національна опера України у березні - репертуар, афіша, замовлення квитків

2026-02-27 14:44

Березнева афіша Національної опери України абсолютно відповідає настрою початку весни і насичена яскравими подіями. Тут і святкові гала-концерти, і присвяти до знакових дат, і зустріч з улюбленими артистами в шедеврах світового та українського оперного і балетного репертуару. І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена, вистави березневої афіші не залишать байдужими найвибагливіших шанувальників класичного мистецтва!

Зустрічайте весну разом з Національною оперою України!

Розпочинається весна з неймовірно красивої опери Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-сан).

1 березня (неділя) о 15:00 – опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан). Трагічна історія японської дівчини з Нагасакі вже понад сторіччя зворушує шанувальників опери з усього світу. Однією з найбільш відомих виконавиць Мадам Баттефлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. Саме завдяки її голосу й артистичному таланту Джакомо Пуччіні вдалося врятувати свою оперу, що провалилася після прем’єри. Після тріумфу української співачки у головній ролі зворушений Джакомо Пуччіні, котрий повернув собі творчу честь, надіслав Крушельницькій фотокартку із присвятою «неперевершеній та найчарівнішій Баттерфлай (Джакомо Пуччіні, Торре дель Лаго, 1904)».З великим успіхом вистава неодноразово ставилася на сцені Національної опери України. Нинішня вистава має досить довге сценічне життя. Постановницею вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя. Виконавці: Лілія Гревцова (Чіо-Чіо-Сан), Дмитро Кузьмін (Лейтенант Пінкертон), Наталя Кисла (Сузукі), Олександр Бойко (Шарплес), Ольга Матушенко (Кет) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

5 березня (четвер) о 17:00 та 6 березня (п’ятниця) о 17:00 – комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, що впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів.

Як відомо, Вольфганг Амадей Моцарт балетів не писав, але створив велику кількість легкої музики танцювального характеру. Саме до цих скарбів звернувся диригент-постановник і автор музичної редакції Олексій Баклан, скомпілювавши з них чарівну сюїту, яка лягла в основу балету «Весілля Фігаро». 34 твори, більшість яких навіть не виконувалися в Україні до того, були з’єднані в єдине ціле партитури балету. Хореографічний стиль Віктор Яременко визначив як неокласика і додав кілька комічних епізодів. Наприклад, юний паж Керубіно стрибає на скакалці і заряджає цим навіть суворих солдатів. Дама «бальзаківського віку», Марцеліна, роль якої виконує виключно чоловік, та ще й на пуантах (!), ловить рибу, закидаючи вудочку прямо в оркестрову яму, а оркестранти люб’язно чіпляють на гачок бутафорських рибок.

Головний художник театру Марія Левитська у цій виставі максимально зберегла епоху Моцарта, додавши витончену іронію у вигляді пікантних деталей костюмів та яскравих кольорів.

7 березня (субота) о 15:00 та 8 березня (неділя) о 15:00 - Оперно-балетний дивертисмент за участю провідних артистів опери та балету, симфонічного оркестру та хору Національної опери України.

10 березня (вівторок) о 17:00 - балет «Лілея» (К.Данькевич) На вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка. До Шевченківських Днів Національна опера України приурочила балет на музику Костянтина Данькевича, поставлений за мотивами балади Тараса Шевченка. Балет «Лілея» - це зворушлива і ніжна історія любові, чарівна музика, завдяки якій постановку називають ще й «балетом-піснею». Лібрето Валерія Ковтуна за сценарним планом Всеволода Чаговця. Хореографія Валерія Ковтуна. Музична композиція Олексія Баклана за творами Данькевича. У виконавському складі заявлені: Тетяна Льозова (Лілея), Ярослав Ткачук (Степан), Ян Ваня (Князь), Олексій Швидкий (Парубок), Ольга Кіф’як-фон-Краймер (Русалка) та ін. Диригент – Олексій Баклан.

Також в березневій афіші заявлені:

12 березня (четвер) о 17:00 - балет Хермана Левенсхольда «Сильфіда», який вважається не просто одним з кращих романтичних балетів: йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічно­му мистецтві. Свого часу цей твір назвали «ескізом, яким скористалися для ча­рівної композиції «Жізелі».

13 березня (п’ятниця) о 17:00 – комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки у поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної п’єси французького драматурга П’єра Бомарше...

В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста.

14 березня (субота) о 15:00 – перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» належить до визначних творів української музичної культури. Але навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

15 березня (неділя) о 15:00 - балет А.Адана «Корсар» у постановці Віктора Яременко давно став окрасою репертуару Національної опери України.

19 березня (четвер) о 17:00 - балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот». Друге століття живе на сцені цей веселий, яскравий балет. Попри простому лібрето, що досить умовно передає сюжет геніального твору Мігеля Сервантеса, балет користується незмінним успіхом у публіки, легко підкорюючи глядачів різних поколінь. Секрет цього успіху — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно. цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

20 березня (п’ятниця) о 17:00 - «Трубадур» – одна з найяскравіших опер Джузеппе Верді. Це романтична драма із заплутаною інтригою, кривавою розв’язкою, поєдинками, помстою, отрутою та фатальними таємницями; з дуже гострими сценічними ситуаціями та справжнім кипінням пристрастей. Музика опери багата на красиві мелодії, що вільно ллються, чимало з яких сьогодні стали широко відомими і улюбленими в усьому світі. Усі події в опері відбуваються в Іспанії в XV столітті, де розгортається боротьба жорстокого графа ді Луни з благородним трубадуром Манріко за любов прекрасної Леонори. Постановний склад: Віталій Пальчиков – режисер-постановник, Микола Дядюра – диригент-постановник, Марія Левитська – художник-постановник, Богдан Пліш – хормейстер-постановник.

21 березня (субота) о 15:00 – балет А.Адана «Жізель». Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська.

22 березня (неділя) о 17:00 – безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика, сценічна редакція Анатолія Солов’яненка.

26 березня (четвер) о 17:00 – Вечір одноактних балетів:

• «Трикутний Капелюх» Мануеля де Фалья у виконанні: Анастасії Шевченко, Іллі Морозова, Людмили Мельник, Микити Кайгородова та ін.

• «Рапсодія кохання» «Рапсодія кохання» на музику Джорджа Гершвіна у постановці Ярослава Ткачука. Музика, що надихає… Танець, котрий закохує… Чи може людина жити без почуттів? Це ми знаходимо любов чи вона знаходить нас? Музика видатного американського композитора й піаніста Джорджа Гершвіна у поєднанні з віртуозною балетною технікою і грацією занурять глядача у світ справжнього мистецтва. Легендарна «Rhapsody in Blue / Рапсодія у блюзових тонах» поєднає кілька неповторних історій кохання у виконанні найромантичнішої балетної пари – Тетяни Льозової і Ярослава Ткачука та ін.

• «Болеро» Моріса Равеля у виконанні: Ольги Голиці (Дівчина в білому), Володимира Кутузова (Юнак), Райси Бетанкоурт (Дама у чорному).

27 березня (п’ятниця) о 17:00 – «Богема» одна із кращих опер видатного італійського композитора, представника музичного веризму Джакомо Пуччіні у постановці італійського режисера Італо Нунціата. Світова прем’єра цього, такого теплого і ніжного почуттями своїх героїв твору, відбулася на сцені Teatro Regio di Torino 1 лютого 1896 року під керуванням молодого Артуро Тосканіні, і з перших вистав вразила глядачів своєю щирою та зворушливою історією трагічного кохання. У 2019 році опера тріумфально повернулася до поточного репертуару Національної опери України.

28 березня (субота) о 15:00 — балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Захоплююча фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками оживає у вигляді балету...

29 березня (неділя) о 17:00 — опера Джакомо Пуччіні «Флорія Тоска» - це справжнє свято насолоди для шанувальників італійської опери. Свій оперний шедевр композитор написав за драмою Вікторієна Сарду. Свого часу, цей неймовірно пристрасний та драматичний сюжет був створений для видатної акторки Сари Бернар та надихнув італійського композитора на створення оперної вистави, яка є однією із найбільш популярних у світі.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру. Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру. Квитки на вистави надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна онлайн і в касах театру.

Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!