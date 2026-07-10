ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 10 липня: рівень споживання, наслидки обстрілів та негоди

2026-07-10 12:35

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження

Через негоду повністю або частково знеструмлені 16 населених пунктів у чотирьох областях

Активне енергоспоживання варто перенести на денний час – з 11:00 до 15:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ворожих ударів є знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених абонентів.

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 10 липня, воно на 1,3% нижче, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Причина змін – ясна погода у центральних областях України. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 9 липня, добовий максимум споживання був зафіксований ввечері. Він був на 5,5% меншим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 8 липня. Причина – зниження температури повітря у частині регіонів України, що зменшує необхідність у використанні кондиціонерів.

Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови повністю або частково були знеструмлені 16 населених пунктів на Сумщині та Дніпропетровщині. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.