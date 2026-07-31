Стан енергосистеми України 31 липня: рівень споживання стрімко зростає, є знеструмлення в чотирьох областях

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ
Ворог продовжує атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України.
Внаслідок російських обстрілів є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській і Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.
СПОЖИВАННЯ
Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 31 липня воно на 2,6% вище, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причина змін – підвищення температури повітря в усіх регіонах України, що зумовлює масове використання кондиціонерів.
Вчора, 30 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у середу, 29 липня.
Враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.
Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).