ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 31 липня: рівень споживання стрімко зростає, є знеструмлення в чотирьох областях

2026-07-31 11:28

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії зросло
  • Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час
  • Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України.

Внаслідок російських обстрілів є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській і Миколаївській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 31 липня воно на 2,6% вище, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер. Причина змін – підвищення температури повітря в усіх регіонах України, що зумовлює масове використання кондиціонерів.

Вчора, 30 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у середу, 29 липня.

Враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

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