ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 3 серпня: через спеку споживання стрімко зростає, збільшуються ризики відключень

2026-08-03 11:29

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії зросло

Користування потужними електроприладами доцільно перенести на період з 10:00 до 16:00

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години – з 17:00 до 23:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських обстрілів наразі є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Херсонській і Сумській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 3 серпня, воно на 4,4% вище, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 31 липня. Причина – встановлення спекотної погоди на всій території України, що зумовлює масове використання кондиціонерів.



Вчора, 2 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,2% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 26 липня.



Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 17:00 до 23:00.



Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).