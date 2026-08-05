ВІЙНА В Україні Українців сьогодні закликали обмежити користування потужними електроприладами з 7:00 до 23:00

2026-08-05 12:29

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії зросло

Через негоду залишаються знеструмленими понад 70 населених пунктів у трьох областях

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами вдень – з 7:00 до 23:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Донецькій та Миколаївській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні воно на 2% вище, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина – встановлення спекотної погоди на всій території України, що зумовлює активне використання кондиціонерів споживачами.

Вчора, 4 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,1% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у понеділок, 3 серпня.

Враховуючи погодні умови, просимо максимально ощадливо споживати електроенергію в тих регіонах, де прогнозується найбільша спека – зокрема, м. Київ та Київська область. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами протягом всього дня – з 7:00 до 23:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайті та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) повністю або частково залишались знеструмленими понад 70 населених пунктів у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. У кожному з регіонів ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній.