ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 13 липня: рівень споживання, наслидки обстрілів та негоди

2026-07-13 13:32

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження.

Активне енергоспоживання варто перенести на денний час.

Негода знеструмила 29 населених пунктів у двох областях.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській і Запорізькій областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 13 липня, воно на 2,4% нижче, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 10 липня. Причина змін – зниження температури повітря у більшості областей України.

Вчора, 12 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,1% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 5 липня.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 29 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.