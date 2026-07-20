Спорт Італійський Емполі планує продаж перспективного українського форварда Богдана Попова

2026-07-20 09:28

Учасник Серії B, футбольний клуб Емполі, готує трансфер українського форварда команди Богдана Попова.



Відповідно до даних La Gazzetta dello Sport, клуб Емполі через обставини, що склалися, коли під питання ставиться подальше існування клубу, виходячи з невтішних економічних передумов, віддає перевагу розстатися з кількома своїми гравцями, продаж яких зможе покращити фінансове становище клубу.



Тож італійці мають намір виставити на трансферний ринок футболістів, здатних викликати інтерес з боку клубів, готових заплатити за потрібних їм гравців. Одним із низки футболістів, яких розглядають як потенційний об’єкт продажу, є перспективний 19-річний український форвард Попов.



Тут слід, однак, указати на той факт, що Емполі може відступитися від наміру, кардинально змінивши свої попередні рішення, якщо у клубі зміниться власник до кінця літа.



Відомо, що наразі клуб готується до продажу контрольного пакету акцій американському інвестиційному фонду. Про це якраз ідуть переговори.



У минулому сезоні Попов у футболці Емполі зіграв у 24 матчах в усіх турнірах і забив п’ять голів.