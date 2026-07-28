Спорт Після скандалу з Пірло головним тренером збірної Італії може стати Антоніо Конте

2026-07-28 16:43

Відомий фахівець Антоніо Конте став одним із головних кандидатів на посаду головного тренера збірної Італії.

Зазначається, що після відмови від призначення Андреа Пірло, чия кандидатура була відхилена на тлі скандалу із співпрацею з російською букмекерською компанією, FIGC продовжує шукати нового наставника.

Згідно з інформацією журналіста Альфредо Педулли, Конте розглядається як кандидат від Серії А. Водночас контакти з Тьяго Моттою, якого раніше називали одним із головних претендентів, були припинені.

Очікується, що остаточне рішення стосовно нового головного тренера збірної Італії може бути прийняте вже найближчими годинами.