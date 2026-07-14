ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 14 липня: споживання зросло, є знеструмлення в семи областях

2026-07-14 14:36

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання
  • Негода повністю або частково знеструмила 72 населені пункти у трьох областях
  • Активне енергоспоживання варто перенести на денний час – з 11:00 до 15:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів є нові знеструмлення в Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській і Донецькій областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні воно на 2,2% вище, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина змін – хмарна погода у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу споживання із загальної мережі. А також – зростання температури повітря, що спонукає споживачів користуватись кондиціонерами.

Вчора, 13 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 10 липня.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 72 населені пункти у трьох областях – Тернопільській, Київській та Чернігівській. Ремонтні бригади обленерго здійснюють відновлення пошкоджених негодою ліній електропередачі.

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