ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 16 липня: рівень споживання знижується, але є знеструмлення внаслідок обстрілів

2026-07-16 14:38

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження.

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час.

Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 15:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів прифронтових регіонів є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській і Харківській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 16 липня воно на 4,5% нижче, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причина змін – ясна погода в усіх регіонах України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 15 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,4% вищим, ніж максимум попередньої доби – у вівторок, 14 липня. Причина – висока температура повітря, яка зумовлює активне використання кондиціонерів споживачами.

Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).