ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 17 липня: рівень споживання, наслідки ворожих ударів

2026-07-17 14:39

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час

Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських обстрілів є нові знеструмлення в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 17 липня, воно на тому ж рівні, що й попереднього дня – у четвер.

Вчора, 16 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,5% нижчим, ніж максимум попередньої доби – у середу, 15 липня.

Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).