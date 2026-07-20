ВІЙНА В Україні Негода знеструмила понад 100 населених пунктів у шести областях

2026-07-20 12:35

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури – на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Херсонській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні воно є на 7,3% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 17 липня. Причина змін – підвищення температури повітря, що спонукає до активного використання споживачами кондиціонерів. А також – хмарна погода у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу споживання електроенергії із загальної мережі.

Вчора, 19 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,4% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 12 липня. Причина – вища температура повітря, ніж тиждень тому.

Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

НАСЛІДКИ НЕГОДИ

Через несприятливі погодні умови (дощ, гроза) повністю або частково були знеструмлені понад 100 населених пунктів у шести областях – Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Чернігівській. Бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі.