Економіка Ціни на бензин і дизельне паливо в Україні помітно зросли - експерти впевнені, що подорожчання далеко не останнє

2026-07-21 16:45

 Українські АЗС почали знову підіймати ціни на пальне: бензин і дизель сьогодні подорожчали мінімум на гривню-дві за літр, — пишуть профільні ЗМІ.

Наприклад, на «Укрнафті» пальне подорожчало одразу на 2 грн за літр, а на «OKKO» ціни підняли ще на 1 грн за літр.

Експерти прогнозують, що найближчим часом ціни на пальне можуть знову зрости.

Бензин і дизель в Україні можуть суттєво подорожчати вже найближчим часом, вважає засновник Prime Group Дмитро Льоушкін.

За його прогнозом, максимальні ціни на преміальних АЗС становитимуть 90–93 грн за літр.

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Економіка

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