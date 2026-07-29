Економіка Світові ціни на нафту миттєво відреагували на перспективу швидкого врегулювання конфлікту між США та Іраном

2026-07-29 09:32

Ціни на нафту сьогодні продовжили знижуватися на тлі сподівань на врегулювання конфлікту між США та Іраном. Про це повідомляє Reuters.



Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,47 долара, або 1,66%, до 86,89 долара за барель. Ф'ючерси на нафту WTI знизилися на 1,45 долара, або 1,76%, до 81,16 долара за барель. Обидва показники стали найнижчими з 20 липня.



Під час попередньої торгової сесії обидва сорти нафти втратили близько 8% вартості після того, як США призупинили повітряні удари по Ірану у вихідні.



Крім того, на зниження цін на нафту вплинула новина про те, що термінал Каспійського трубопровідного консорціуму на російському узбережжі Чорного моря відновив завантаження нафти після тижневої зупинки, спричиненої атаками дронів.



Проте аналітики попередили, що ризики поширення перебоїв у постачанні на Червоне море залишаються високими після того, як Саудівська Аравія збила дрони, спрямовані на нафтові об'єкти, зокрема в Ер-Ріяді. Влада країни заявила, що їх запустили з Іраку збройні угруповання, які підтримує Іран, і Саудівська Аравія залишає за собою право на відповідь.



Наразі потоки через Ормузьку протоку залишаються помірними. За тиждень чистий експорт сирої нафти та нафтопродуктів через протоку становив у середньому 2,9 млн барелів на добу порівняно з 5,9 млн барелів за попередній тиждень.