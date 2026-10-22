ВІЙНА В Україні Провал НМТ не означатиме втрату шансів на вступ до вишу - МОН готує зміни

2026-10-22 10:28

Низькі результати під час іспитів у НМТ у майбутньому не будуть автоматично означати втрату шансу цього ж року вступити до вишу.

Відповідні зміни наразі вже на етапі розробки.

Міністерство освіти та науки України вже працює над можливістю дозволити вступникам перескладати НМТ через кілька тижнів або навіть місяців.

Також розглядають:

• проведення тесту в один або два дні;

• заходи для зменшення стресу та доступності тестування;

• адаптацію нової моделі до кількості укриттів та екзаменаційних центрів.

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Провал НМТ не означатиме втрату шансів на вступ до вишу - МОН готує зміни 2026-10-22 10:28
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Німеччина додатково виділить 1 млн євро на підвищення рівня безпеки українських АЕС 2026-10-21 12:36