Політика Аналітики вважають, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу щонайменше до 2030 року

2026-07-10 10:31

Більшість представників бізнес-асоціацій констатують, що Україна щонайменше до 2030 року не зможе вступити до Євросоюзу.

Про це вони говорили на Форумі «Відновлення України: євроінтеграція та інституційні реформи», який пройшов за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).

Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради Олена Шуляк підкреслює, що Україна вже дуже багато зробила для зближення з ЄС.

«Україна вже зробила домашню роботу. У нас є регіональна стратегія. Кожен регіон і кожна громада мають свою затверджену стратегію розвитку. Держава впровадила якісне планування на трьох рівнях. Фінансування проєктів стало прозорим і доступним на сайтах територіальних громад. Адже кожна громада має знати, що діється з усіма її комунальними підприємствами», – вважає вона…

«Ми до 2030 року не вступимо до ЄС, – впевнений перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран. – Наша економіка занадто велика і обвалить їхні ринки. Їхні ринки дуже крихкі і тримаються на ниточках. Тому вони стараються нас не допустити».

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