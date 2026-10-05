ВІЙНА В Україні Україна отримала ракети і зенітний комплекс NASAMS, який демонструє ефективність збиття на рівні 100%

2026-10-05 11:36

Україна отримала зенітний комплекс NASAMS і ракети до нього. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Телеграм, реагуючи на нові атаки російських агресорів.

За його словами, фактично безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів у містах і громадах. Адже рашисти і вдень, і вночі "бʼють по життю, по наших людях, по суто цивільних обʼєктах".

"У Києві пошкоджено депо станції Київ-Пасажирський, дата- та бізнес-центри, житлові будинки. На Одещині – навчальний заклад, гуртожиток та два іноземні судна. Під російськими ударами цієї ночі були й Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина. Пошкоджено енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства, житлові будинки", – розповів глава держави.

Зеленський відзначив, що цієї ночі були збиття, зокрема й балістики.

"Дякую всім, хто залучений до захисту, та всім, хто дотримується наших домовленостей. Вдячний американським і норвезьким партнерам за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього. Вдячний Франції та Німеччині за пакет підтримки нашої ППО цими днями, а саме ракетами. На тлі щоденної російської ескалації важливо, щоб захист життя отримував постійну підтримку й такі пакети надходили надалі. Дякую всім, хто допомагає", – резюмував президент.

Нагадаємо, комплекси NASAMS перебувають на озброєнні ЗСУ з осені 2022 року. Під час атак ворога ці зенітні системи іноді демонструють ефективність на рівні 100%.

ДОВДКА:

NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) – пересувний зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневреними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах. Батарея включає радіолокаційну станцію, буксирувану пускову установку із шістьма контейнерами для ракет AMRAAM із дальністю до 40 км і командним пунктом управління. Комплекс розробила норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace у співпраці з американською корпорацією Raytheon.