ВІЙНА В Україні Влада Молдови розкрила деталі інциденту з літаком Володимира Зеленського і російським дроном

2026-09-10 16:14

Російський безпілотник порушив повітряний простір Молдови, через що влада тимчасово обмежила польоти. В цей час літак президента України Володимира Зеленського знаходився в аеропорту Кишинева. Про це пише Moldova Liberă.

Нагадаємо, влада Молдови тимчасово закрила повітряний простір після того, як російський дрон незаконно перетнув кордон з боку України. Порушення зафіксували приблизно о 16:20, а обмеження на польоти запровадили після 16:30. Рішення пояснили необхідністю забезпечити безпеку повітряних суден, які на той час перебували в небі над країною.

Через введені обмеження затрималися три вильоти та чотири посадки. Серед літаків, які не змогли вирушити вчасно, був борт із президентом України Володимиром Зеленським. Його літак залишався в аеропорту Кишинева, поки влада відстежувала ситуацію з безпілотником.

Після 17:20 влада Молдови підтвердила, що безпілотник упав і вибухнув біля села Старі Михайлени у Ришканському районі. Місце падіння знаходилося приблизно за 160 кілометрів від міжнародного аеропорту Кишинева.

Після підтвердження інциденту обмеження на польоти зняли і літак Зеленського зміг вилетіти із затримкою.