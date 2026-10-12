ВІЙНА В Україні Володимир Зеленський зробив сміливу заяву щодо енергетичного перемир’я Трампа

2026-10-12 14:38

В Україні є лише один НПЗ, тому у питанні енергетичного перемир’я для неї ключовою є зупинка ударів росії по електростанціях та енергомережам. Американська команда добре про це проінформована. Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні до Варшавського безпекового форуму.

Глава держави згадав про останні удари рашитів по об’єктах енергетики, зроблені вже після публікації президента США Дональда Трампа в Truth Social щодо енергетичного перемир’я.

"Стало очевидно, що Путін не читає Truth Social, а його дрони "шахеди" діють за іншими інструкціями. Але цей допис насправді стосується того, що впливає на життя мільйонів людей, і саме це робить його дуже, дуже важливим", – заявив Зеленський.

Президент попередив, що якщо цієї зими росія не погодиться на енергетичне перемир’я, то Україна "дасть відсіч".

"Ми в Україні одразу підтримали цю ідею (енергетичного перемир’я – ред.), як, до речі, робили це не раз протягом останніх місяців, коли самі висували ідею енергетичного перемир’я… Американська команда дуже добре розуміє, що це для нас означає. У нас немає значних запасів нафти, великих потужностей з її експорту чи десятків нафтопереробних заводів. Ми імпортуємо великі обсяги дизельного палива та інших нафтопродуктів", – сказав він.

Зеленський нагадав, що росія розпочала свою кампанію ударів по електростанціях та енергомережі України ще кілька років тому, і щозими, включаючи цю, росіяни намагаються зробити ці атаки ще інтенсивнішими.

"У нас щодня відбуваються відключення електроенергії. Для росії, звісно, дефіцит бензину та підпали нафтопереробних заводів через наші удари у відповідь є болючими. І це не ті самі обсяги, це не ті обсяги, які могли б бути втрачені через кризу в Ормузі. Але якщо росія хоче, щоб ми припинили наші удари на великі відстані по її нафтопереробних заводах та експорту нафти, то росія повинна припинити свої удари по нашій енергетичній системі та критичній інфраструктурі й перестати вбивати наших людей. Це справедливо", – резюмував Зеленський.