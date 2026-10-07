ВІЙНА В Україні фото Масований ракетний удар по Прилуках Чернігівської області: кількість жертв та постраждалих значно зросла

2026-10-07 15:51

7 жовтня 2026 року російські терористи завдали масованого ракетного удару крилатими ракетами по місту Прилуки Чернігівської області.

Внаслідок атаки загинуло 14 людей (з них 4 дітей), щонайменше 50 осіб отримали поранення (серед яких 7 дітей).

Основні наслідки атаки

Руйнування житлового сектора:

Пряме влучання крилатої ракети призвело до масштабного руйнування п'ятиповерхового житлового будинку, де було повністю знищено два під'їзди. Більшість людей на момент удару (близько 07:00 ранку) ще спали.

Пошкодження інфраструктури:

Окрім житлового будинку, руйнувань зазнали місцевий Центр творчості дітей та юнацтва, одне з підприємств та припарковані автомобілі.

Рятувальна операція:

Співробітники ДСНС України та правоохоронці оперативно розпочали пошуково-рятувальні роботи.

З-під завалів вдалося врятувати 15 осіб, серед яких одна дитина.

Чернігівська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріл Прилук відбувся в межах великої комбінованої нічної та ранкової атаки рашистів по території України, під час якої вибухи також лунали у Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Кременчуці.

Пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованого будинку та розбір завалів ще тривають.