ВІЙНА В Україні Рашисти атакували енергетичні об'єкти Чернігівщини - без світла залишились понад 61 тис домогосподарств

2025-10-07 14:45

Рашисти атакували енергетичні об'єкти у Прилуцькому районі Чернігівщини. Без електрики залишилась понад 61 тисяча споживачів, повідомила Чернігівська ОВА.

"У Прилуцькому районі – влучання по енерго- та господарських об’єктах... Сьогодні в області діятимуть графіки погодинних відключень. У разі сприятливої ситуації енергетики додатково зменшуватимуть обсяг обмежень. У Прилуках частина абонентів залишаються знеструмленими через ворожу атаку – служби працюють для оперативного відновлення", – йдеться у повідомленні.

Як повідомило Чернігівобленерго, без електропостачання одномоментно залишилася понад 61 тисяча абонентів. Енергетики приступили до відновлення і заживлюють споживачів.

У свою чергу Укренерго інформує, що станом на ранок також є знеструмлені споживачі Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях. Складною залишається ситуація на Сумщині.

"На Чернігівщині місцевим обленерго вимушено запроваджені погодинні відключення в обсязі двох черг. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, але їхнє проведення ускладнюється повітряними тривогами. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та заживити усіх споживачів", – розповіли у компанії.