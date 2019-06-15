Детали В Прилуках титушки Сергея Коровченко устраивают провокации против его конкурентов на выборах в Раду

2019-06-15 14:35 126

В Прилуках известный крымский сепаратист и земельный решала времен Януковича Сергей Коровченко использует титушек и полицию, чтобы давить на конкурентов по избирательной гонке. Об этом пишет портал «Фром юа»

Как сообщается, в городе на днях столичные социологические центры изучали проблематику города – общались с местными жителями в формате фокус-групп. Это мероприятие привлекло внимание Сергея Коровченко и он поручил своим подопечным устроить провокацию.

Для этого на мероприятие под видом журналистки «СтопКора» - известного в медийной среде «сливного бачка» - попыталась прорваться местная провокаторша и титушка Мария Гураль.

Ее главная задача была – спровоцировать кого-то из организаторов мероприятия, заснять это на камеру, и выдать все как «нападение представителя нардепа на журналистку».

«Ворвавшись в арендованное помещение, где проводилось частное мероприятие, она сознательно провоцировала координатора проведения исследования – словами и силовым воздействиями толкая кулаками. Расчет провокации был на то, что кто-то не сдержится, толкнет ее и сделает телевизионную картинку. Ведь каждый шаг и вздох самки-титушки документировала камера ее партнера», - пишут журналисты.

В итоге план провокаторши сработал и один из организаторов, устав от беспредела Гураль, аккуратно вывел ее на улицу, где, как оказалось, его уже поджидала шайка титушек. Они набросились на организатора - устроили толкотню. Все это зафиксировали камеры. И теперь преподносят как «нападение на журналистку».

Самое поразительное в этой ситуации то, что хотя пострадавшего от нападения титушек увезли в больницу с гипертоничным кризом, именно его местная полиция «назначила» виновным и открыла уголовное дело, в то время как титушка Гураль даже не смогла подтвердить заявленные повреждения. Да и вообще никого из титушек не задержали.

«На лицо заангажированность местной полиции. Уже сейчас необходимо искать коррупционную составляющую в этой ситуации. Почему полиция крышует одного из кандидатов в народные избранники Сергея Коровченко? В Прилуках уже две недели обсуждается разворачиваемая штабом Коротченко масштабная сетка по скупке голосов, здесь полиция безмолвствует», - пишут журналисты.

К слову, как отмечают СМИ, Мария Гураль на самом деле не представляет никакого СМИ: у нее нет даже аккаунтов в соцсетях, в интернете не найти ни одной статьи с ее авторством.

Хотелось б задать вопрос руководству МВД, почему человек, который сыграл не последнюю роль в аннексии Россией Крыма – именно на Сергея Коровенко во время захвата полуострова делали ставку Глазьев и Затулин - сегодня безнаказанно устраивает беспредел в Прилуках.