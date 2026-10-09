ВІЙНА В Україні Володимир Зеленський пообіцяв рашистам дзеркальну відповідь за удар по Краматорську

2026-10-09 12:34

Російський удар по Краматорську, внаслідок якого загинули щонайменше 30 людей і ще 18 дістали поранення, не залишиться без відповіді України. Про це написав президент Володимир Зеленський у Facebook.

"Лікарі зараз борються за життя людей після російського удару по Краматорську. Станом на зараз відомо, що 30 людей загинули, і, на жаль, кількість може зрости", – зазначив він.

За словами глави держави, російська бомба фактично вдарила по двох маршрутках. Частину загиблих досі не вдалося упізнати через тяжкість отриманих травм. Ще 18 людей дістали поранення внаслідок удару. Також пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

"Цей удар не залишиться без нашої відповіді. Росія намагається зруйнувати все життя на Донбасі, і потрібно, щоб світ реагував на це. Реагував жорстко – саме так, як росіяни на це заслуговують за всі смерті, які вони принесли. Вічна пам'ять загиблим", – резюмував президент.

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