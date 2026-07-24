Економіка Через війну в Україні поставки азербайджанського природного газу до Євросоюзу збільшилися на 65%

2026-07-24 11:28

Після початку широкомасштабного вторгнення восії в Україну поставки азербайджанського природного газу до Європейського Союзу збільшилися на 65%, і Азербайджан планує продовжувати нарощувати видобуток у майбутньому. Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв під час спілкування з журналістами на IV Глобальному медіафорумі в Шуші, зазначає Укрінформ.



"Після початку російської війни попит на азербайджанський газ різко зріс. Європейська комісія звернулася до нас із проханням максимально швидко збільшити видобуток. І ми це зробили. Постачання газу до Європейського Союзу зросло на 65%, і воно продовжить зростати", - заявив Алієв.



Він додав, що Азербайджан має потенціал для збільшення видобутку завдяки запуску нового газового родовища ACG Deep Gas, посиленню виробництва на наявних родовищах та розвитку відновлюваної енергетики, що дозволить звільнити додаткові обсяги газу для експорту.



Однак, за словами президента, головною перепоною є недостатня пропускна здатність існуючої газотранспортної системи.



"Необхідно розширювати наявну транспортну інфраструктуру. Але перешкодою є "зелений курс" Європи. Європейські банки неохоче фінансують проєкти, пов'язані з викопним паливом. Тому постає питання, звідки залучити кошти для збільшення пропускної спроможності газопроводів", - зазначив він.



Алієв також заявив про зацікавленість Баку в довгострокових угодах з європейськими партнерами, щоб можна було окупити інвестиції у збільшення видобутку.



"Для того, щоб істотно наростити виробництво, необхідні великі інвестиції. Якщо ж у певний момент нам скажуть: "Дякуємо, нам більше не потрібен ваш газ", що тоді робити? Саме тому нам потрібні довгострокові контракти", - сказав лідер Азербайджану.



Крім того, він повідомив, що Азербайджан працює над диверсифікацією експорту енергоресурсів і вже почав постачати газ до Сирії, розглядаючи можливість доступу через неї до ринків Близького Сходу.



Зауважимо, що в липні в азербайджанському місті Шуша відбувся IV Глобальний медіафорум, присвячений ролі медіа у сприянні миру, відновленні довіри та боротьбі з дезінформацією. У заході взяли участь представники 150 провідних світових медіа, міжнародних організацій, наукової та експертної спільноти з 54 країн.