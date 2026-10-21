Життя Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін пояснив значення своїх численних татуювань

2026-10-21 10:29

Голкіпер португальської Бенфіки та національної збірної України Анатолій Трубін вразив уболівальників своїми численними татуюваннями, кожне з яких пов’язане з певним етапом його життя.

На своїй сторінці в Instagram футболіст показав серію фотографій, продемонструвавши малюнки на тілі, які відображають його життєвий шлях - від дитинства в Донецьку до переїзду в Лісабон.

Трубін розповів, що зробив своє перше татуювання дев’ять років тому, коли йому було 16. За словами голкіпера, у нього немає улюбленого малюнка, адже кожне татуювання має для нього особливе значення.

Одне з найбільш помітних татуювань - зображення Ісуса Христа, який тримає на руках ягня. Реалістична робота займає значну частину литки футболіста. Раніше Трубін пояснював її як "нагадування про те, що має значення".

Серед інших татуювань на релігійну тематику - елементи крил янгола, хрест та біблійні мотиви. Також на тілі футболіста є напис англійською мовою: "Dreams come true for those who believe in them" - "Мрії збуваються для тих, хто в них вірить".

Окреме татуювання присвячене дружині Анатолія - Марині. Це метелик, зображення якого має особливу історію. Саме на цьому місці дівчина свого часу намалювала метелика, коли Трубін спав.

Ще одним важливим символом для голкіпера є троянда. Вона нагадує йому про рідний Донецьк, який Анатолій був змушений залишити у 12-річному віці через російську окупацію. Це татуювання символізує його коріння, пам’ять про рідне місто та те, що йому довелося втратити.

Нагадаємо, раніше відомий портал Transfermarkt оновив трансферну вартість низки футболістів чемпіонату Португалії. Зміни не оминули й голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна. Вартість 24-річного воротаря знизилася на 5 мільйонів євро - з €25 млн до €20 млн.