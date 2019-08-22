Украина Ильенко сделал себе тату в память о работе в Госкино

2019-08-22 19:30 144

Глава Госкино Филипп Ильенко сделал памятную татуировку на руке в память о работе в ведомстве. Фото с изображением тату он опубликовал на своей сторнице в Facebook.

“Новая татуировка. В память о работе в Госкино”, — говорится в подписи над снимком.

Напомним, 19 августа глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Он сообщил, что что в ближайшее время планирует отдохнуть, а в дальнейшем продолжить свою деятельность в украинском кинематографе.