Украина Ильенко сделал себе тату в память о работе в Госкино

2019-08-22 19:30 144

 

Глава Госкино Филипп Ильенко сделал памятную татуировку на руке в память о работе в ведомстве. Фото с изображением тату он опубликовал на своей сторнице в Facebook.

“Новая татуировка. В память о работе в Госкино”, — говорится в подписи над снимком.

Напомним, 19 августа глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Он сообщил, что что в ближайшее время планирует отдохнуть, а в дальнейшем продолжить свою деятельность в украинском кинематографе.

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