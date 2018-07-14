Спорт Футболист Ракитич сделает татуировку на лбу, если Хорватия станет чемпионом мира

2018-07-14 14:00 324

 

Футболист сборной Хорватии Иван Ракитич пообещал сделать татуировку на лбу, если его команда завоюет титул чемпионов мира. Об этом он рассказал в интервью.

"Татуировка после финала чемпионата мира? У меня есть еще место на лбу. Даст бог, выиграем, я сделаю там татуировку. Но сначала я спрошу разрешения у жены", - сказал Ракитич.

Также Иван дал понять, что их капитан Лука Модрич должен получить приз лучшего игрока чемпионата мира.

"Я убежден, что Модрич заслужил "Золотой мяч". Мы надеемся, что жюри вынесет решение именно в его пользу. Больше нам ничего не нужно, только самое главное в воскресенье. Если мы выиграем, Лука, без сомнений, получит этот приз", - приводит слова Ракитича официальный сайт ФИФА.

В финале чемпионата мира, который проходит в России, сыграют сборные Хорватии и Франции. Матч состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.

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