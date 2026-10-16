ВІЙНА В Україні Велика Британія передасть Україні технології виробництва крилатих ракет Storm Shadow

2026-10-16 10:34

Велика Британія погодилася передати Україні технології, необхідні для виробництва крилатих ракет Storm Shadow. Про це заявив британський прем’єр-міністр Енді Бернем під час засідання Коаліції охочих, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, відповідний запит озвучив президент України Володимир Зеленський. "Я радий підтвердити сьогодні, що схвалив це прохання", - сказав Бернем.

Він нагадав, що Лондон одним із перших передав Україні далекобійне озброєння ще у 2023 році. Тепер, за словами британського прем’єра, йдеться про наступний крок - допомогти Україні створювати такі можливості самостійно.

Окремо Бернем наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони напередодні зими. Він заявив, що Росія дедалі більше покладається на удари по цивільних, використовуючи, зокрема, балістичні ракети.

"Путін тепер сподівається здобути перемогу за допомогою кампанії терору", - зазначив британський прем’єр.

На його думку, російські ракетні удари необхідно стримувати не лише військовими засобами, а й санкціями та довгостроковою підтримкою України. Також Бернем закликав британську оборонну промисловість долучитися до проєкту Frejya, який має стати дешевшою альтернативою системам Patriot для боротьби з балістичними загрозами.