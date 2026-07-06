ВІЙНА В Україні Наслідки ударів на Київщині: об'явлено евакуацію у Вишневому, відсутнє електропостачання, висока загроза нових вибухів

2026-07-06 13:29

Страшна ніч у Бучанському районі Київської області.

Внаслідок нічної атаки рф загинула людина, ще 12 постраждали.

У столиці станом на зараз відомо про загибель 11 людей, ще 50 поранені. На завтра об'явлено день жалоби.

Унаслідок масованої ворожої атаки у Вишневому можлива повторна детонація вибухонебезпечних предметів, — Бучанська РДА.

За повідомленням, предмети становлять смертельну небезпеку і можуть здетонувати у будь-яку мить.

Наразі усі екстрені та оперативні служби залучені до ліквідації наслідків ворожої атаки.

Для мешканців Вишневої міської громади, які потребують виїзду, працюють пункти евакуації:

м. Вишневе — вул. Європейська, 30

с. Крюківщина — вул. Балукова, 1Е

Місцева влада закликає зберігати спокій, дотримуватися вказівок відповідальних служб і, за можливості, взяти із собою документи, необхідні ліки, воду та найнеобхідніші речі.

У Вишневому рівень якості повітря — «дуже шкідливий».

Індекс якості повітря — 248 при нормі 0-50.

Сусідні станції – Святопетрівське, Крюківщина, Гатне тримаються в зеленій зоні.

Боярка та Вишневе залишаються без електропостачання через атаку ворога, – ДТЕК

На місці працюють фахівці, але через відсутність доступу до окремих пошкоджених ділянок наразі неможливо повністю оцінити масштаби руйнувань.

Також наслідки атаки фахівці ДТЕК фіксують у Фастівському, Вишгородському та Броварському районах.