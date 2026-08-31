ВІЙНА В Україні На Київщині розпочато прийом заяв про пошкоджене та зруйноване житло внаслідок атаки

2026-08-31 11:28

У Дмитрівці приймають заяви про пошкоджене та зруйноване житло внаслідок атаки на Бучанський район.

Біля приміщення Дмитрівської сільради, у спеціальних наметах, поліцейські приймають заяви від жителів, чиї будинки постраждали.

Для оформлення заяви потрібно мати:

Для оформлення заяви потрібно мати:

паспорт

РНОКПП

документи на майно – за наявності

фото або відео пошкоджень

Для жителів Дмитрівки, Мили та Капітанівки, які через відсутність електрики потребують гарячої їжі, на базарній площі Дмитрівки працює фуд-трак із гарячими обідами.

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