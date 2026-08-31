На Київщині розпочато прийом заяв про пошкоджене та зруйноване житло внаслідок атаки

У Дмитрівці приймають заяви про пошкоджене та зруйноване житло внаслідок атаки на Бучанський район.
Біля приміщення Дмитрівської сільради, у спеціальних наметах, поліцейські приймають заяви від жителів, чиї будинки постраждали.
Для оформлення заяви потрібно мати:
Для оформлення заяви потрібно мати:
Для жителів Дмитрівки, Мили та Капітанівки, які через відсутність електрики потребують гарячої їжі, на базарній площі Дмитрівки працює фуд-трак із гарячими обідами.
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