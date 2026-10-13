ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 13 жовтня: споживання зростає, діють планові погодинні та екстрені відключення

2026-10-13 14:37

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання

У частині областей вимушено застосовуються заходи обмеження енергоспоживання

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих обстрілів у прифронтових та прикордонних з росією регіонах сьогодні є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Для уникнення перевантажень обладнання, пошкодженого попередніми російськими обстрілами, у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2 черг) для всіх категорій споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 13 жовтня, воно на 4,1% вище, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина змін – хмарна погода майже на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 12 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,5% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 9 жовтня. Причина змін – менший обсяг вимушено застосованих заходів обмеження у частині областей.

Будь ласка, у період дії заходів обмеження споживайте електроенергію ощадливо! Графік відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Увага! Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру – ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу.