Спорт З британського боксера Лоуренса Околі зняли всі звинувачення у вживанні заборонених речовин

2026-10-28 10:33

Всесвітня боксерська рада (WBC) завершила розгляд справи про невдалий допінг-тест колишнього чемпіона у двох вагових категоріях Лоуренса Околі (23-1, 17 КО).

Боксерська організація повідомила, що сторони дійшли згоди для вирішення цього питання, враховуючи докази британського боксера про те, що заборонена речовина потрапила в його організм випадково і внаслідок дій третіх осіб.

"Протягом усього процесу пан Околі співпрацював з WBC під час розслідування і надав докази наявності пом’якшувальних обставин, що підтверджують його позицію про те, що заборонена речовина потрапила в його організм внаслідок дій третьої особи, без його відома чи згоди. WBC взяла до уваги ці аргументи, а також бездоганну історію допінг-проб пана Околі та його готовність до співпраці протягом усього процесу", - йдеться у заяві WBC.

Сам Околі також висловився щодо закриття справи про допінг, зазначивши, що планує повернутися на ринг.

"Чистий спорт завжди був для мене надзвичайно важливим. Я повністю співпрацював протягом усього процесу і залишаюся прихильником найвищих стандартів чесності в боксі. Я з нетерпінням чекаю наступного етапу своєї кар’єри та активного повернення у спорт найближчими місяцями, а також маю намір використати цей досвід, щоб допомогти просвітити інших спортсменів про важливість розуміння і контролю всього, що потрапляє в їхній організм", - сказав боксер.