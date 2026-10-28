Президент України Володимир Зеленський підписав закони про податок на посилки та доходи з онлайн-платформ.
Коли саме очікувати змін та кому доведеться платити.
Податок на посилки
На посилки вартістю до €150 планують нараховувати ПДВ, від якого вони раніше були звільнені.
Без податку залишаться некомерційні відправлення вартістю до €45 та окремі товари для військових.
Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року.
Доходи з онлайн-платформ
Закон стосується доходів із сервісів онлайн-торгівлі, таксі, доставки, оренди та інших послуг.
Він передбачає автоматичну передачу податкової інформації про доходи користувачів і міжнародний обмін цими даними.
Набуття чинності очікується не раніше 1 січня 2027 року.