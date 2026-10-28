ВІЙНА В Україні Володимир Зеленський підписав закони про податок на посилки та доходи з онлайн-платформ

2026-10-28 14:36

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про податок на посилки та доходи з онлайн-платформ.

Коли саме очікувати змін та кому доведеться платити.

Податок на посилки

На посилки вартістю до €150 планують нараховувати ПДВ, від якого вони раніше були звільнені.

Без податку залишаться некомерційні відправлення вартістю до €45 та окремі товари для військових.

Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року.

Доходи з онлайн-платформ

Закон стосується доходів із сервісів онлайн-торгівлі, таксі, доставки, оренди та інших послуг.

Він передбачає автоматичну передачу податкової інформації про доходи користувачів і міжнародний обмін цими даними.

Набуття чинності очікується не раніше 1 січня 2027 року.