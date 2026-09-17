З покупок на маркетплейсах доведеться платити податок у розмірі 20%

Верховна Рада підтримала у першому читанні скасування пільги на посилки.
Як зміняться підходи до сплати ПДВ з посилок:
▪️ ПДВ у розмірі 20% стягується з посилок будь-якої вартості.
▪️У момент покупки: ПДВ уже включений у ціну.
▪️Пільги лише для некомерційних посилок до 45 євро між фізособами.
▪️Адміністрування: через продавців і маркетплейси, які сплачують ПДВ.
Для застосування пільги посилка до 45 євро повинна відповідати кільком умовам:
▪️Її надсилає одна фізична особа іншій; одержувач не платить за товар.
▪️Речі призначені для особистого або сімейного використання.
▪️Кількість товарів не свідчить про комерційну партію.
Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року – після рішення уряду.