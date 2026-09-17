Економіка З покупок на маркетплейсах доведеться платити податок у розмірі 20%

2026-09-17 12:39

Верховна Рада підтримала у першому читанні скасування пільги на посилки.

Як зміняться підходи до сплати ПДВ з посилок:

▪️ ПДВ у розмірі 20% стягується з посилок будь-якої вартості.

▪️У момент покупки: ПДВ уже включений у ціну.

▪️Пільги лише для некомерційних посилок до 45 євро між фізособами.

▪️Адміністрування: через продавців і маркетплейси, які сплачують ПДВ.

Для застосування пільги посилка до 45 євро повинна відповідати кільком умовам:

▪️Її надсилає одна фізична особа іншій; одержувач не платить за товар.

▪️Речі призначені для особистого або сімейного використання.

▪️Кількість товарів не свідчить про комерційну партію.

Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 липня 2027 року – після рішення уряду.