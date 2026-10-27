ВІЙНА В Україні Удар по Південному мосту Києва: Прем'єр-міністр Корецький доручив максимально прискорити відновлення

2026-10-27 14:37

Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Міністерству відновлення, інфраструктури та транспорту прискорити роботи, щоб відновити Південний міст у Києві після ракетної атаки якомога швидше. Про це він повідомив у Телеграм у вівторок, 27 жовтня.

"Є влучання у Південний міст і метрополітен. За інформацією Повітряних сил, ворог застосував до 16 балістичних ракет. Зранку вже на зв'язку з міською адміністрацією. Доручив Мінінфраструктури прискорити роботи, щоб відновити міст якомога швидше. Уряд надає необхідне сприяння у відновленні. Людям потрібен вільний рух з одного берега на інший. Інші мости працюють, але навантаження на них зросло", – йдеться в повідомленні.

Наразі "зелена" лінія метро працює від Сирця до Видубичів, далі до Червоного хутора поїзди не курсують, станції працюють як укриття. Щоб розвантажити "червону" лінію, запущено тимчасовий автобусний маршрут, збільшено кількість автобусів на маршрутах, які тепер їдуть через Дарницький міст.

Укрзалізниця оперативно запускає додаткові рейси Kyiv City Express у години пік вже з сьогоднішнього вечора.

Корецький закликав місцеву владу стежити за навантаженням і за потреби додавати дублюючий наземний транспорт до працюючих станцій метро та до міської електрички.

"Люди мають нормально дістатися на роботу й додому, поки міст відновлюють", – підкреслив прем’єр.