ВІЙНА В Україні Володимир Зеленський розкрив деталі багатоетапної операції зі знищення Кримського мосту

2026-11-24 12:35

Удар по Кримському мосту був багатоетапною операцією, під час якої українські сили також уражали російське озброєння на шляху до об’єкта.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, йдеться про зброю, яку росія щодня використовувала проти України.

Точних строків відновлення мосту президент не назвав, а Євгеній Хмара оцінив їх у від кількох місяців до року.

Хмара також повідомив, що падіння автомобільної частини мосту перешкодило вільному проходженню суден під ним.

За його словами, росіяни спустили водолазів і з’ясовують, як підняти та відтягнути пошкоджену конструкцію.

На підйом і переміщення цього елемента, за оцінкою Хмари, знадобиться від кількох місяців.