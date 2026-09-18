Життя Археологи знайшли докази існування стародавнього козацького поселення в районі Дніпра

2026-09-18 12:38

На лівому березі Дніпра археологи вивчають місцевість давньої Кам’янки - козацького поселення, яке існувало задовго до заснування Катеринослава. Під час експедиції спеціалісти вже зафіксували культурний шар XVII–XVIII століть.

Про це повідомляє МІС та Відділ археології Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького.

Розкопки здійснюються поблизу озера Шпакового, на території Старожитньої Кам’янки, відомої також як Лівобережна, Єлизавето-Кам’янка або Гола Кам’янка. Сьогодні ця область є частиною Амур-Нижньодніпровського району Дніпра.

За словами краєзнавця Валерія Кас’яненка, поселення сформувалося приблизно наприкінці XVII століття. Воно складалося не лише з центральної частини, але й з хуторів, навколо яких згодом розвивалися Березанівка, Сугаківка, Обухівка, Горянівка та інші населені пункти.

Кам’янка відігравала важливу роль, завдяки своєму розташуванню біля Новокодацького перевозу через Дніпро. Ця переправа з'єднувала лівобережжя з Новими Кайдаками. Для її захисту тут знаходився Кайдацький редут.

Дослідники працюють за допомогою шурфів - маленьких квадратних ділянок, які дозволяють точно визначити місце кожної знахідки.

Під час поточних робіт спеціалісти знайшли:

фрагменти кахлів і шибок, які можуть свідчити про наявність стаціонарних жител

шматки обпеченої глини

вугілля

оброблені гранітні камені

фрагменти кременю

свинцеві кулі та гільзи часів Другої світової війни

Сліди вогнища можуть свідчити про тимчасові господарські будівлі, які пізніше були залишені або знищені вогнем. Водночас дослідники наголошують, що остаточні висновки можна буде зробити тільки після завершення розвідки та підготовки наукового звіту.

Фрагменти кременю свідчать про присутність людей на цій території ще в давніші часи. Таким чином, на одній ділянці археологи фіксують матеріали різних історичних періодів.

Директор історичного музею Олександр Старік зазначив, що дослідження мають сприяти підтвердженню багатошаровості пам’ятки та доповненню історії виникнення сучасного Дніпра.